Modanın sıra dışı kraliçesi: Rihanna'nın hamilelik stili

Rihanna hamile olduğunu açıkladığından beri dikkatleri üzerine çekti. Hamile olması Rihanna'nın ikonluğuna gölge düşüremedi. İddialı ve kendinden emin bir tarzını hamileliğinde de devam ettiren Rihanna aslında bizlere beden algısını kırmamız içinde bir lider oldu. Hamileyken bile çalışmaya devam eden Rihanna bireysel moda anlayışını hamilelik stilinde de ortaya koydu. Tarzında en çok dikkat çeken dokunuşlar ise beden aksesuarları oldu. İşte Rihanna'nın hamilelik stilleri... (Ayrıca Rihanna'nın hamilelik haberinin detaylıca 'Fenty bebek yolda!' haberimizden okuyabilirsiniz)

Hazırlayan: Melisa Altıkatoğlu

Milano Moda Haftası sırasında Gucci'nin sonbahar 2022 defilesinde A$AP Rocky ile birlikte boy gösteren Rihanna, tüylü bir lavanta renkli kürk manto altına siyah lateks pantolon ile kısa bir üst giyindi. Briony Raymond markalı bir baş aksesuarı ile çok sayıda gösterişli mücevheri eşleştirdi.