Modanın sıra dışı kraliçesi: Rihanna'nın hamilelik stili
Ocak ayında hamile olduğunu açıklayan Rihanna, hamilelik stili ile dikkatleri üzerine topladı. Alışılagelmiş hamilelik görünümlerinden uzak stili ile ön plana çıkan Rihanna, beden algısınıda kırmanın bir önderi oldu. Kendi tarzını oluşturan Rihanna'nın farklı ve göz alıcı hamilelik stilleri...
Rihanna hamile olduğunu açıkladığından beri dikkatleri üzerine çekti. Hamile olması Rihanna'nın ikonluğuna gölge düşüremedi. İddialı ve kendinden emin bir tarzını hamileliğinde de devam ettiren Rihanna aslında bizlere beden algısını kırmamız içinde bir lider oldu. Hamileyken bile çalışmaya devam eden Rihanna bireysel moda anlayışını hamilelik stilinde de ortaya koydu. Tarzında en çok dikkat çeken dokunuşlar ise beden aksesuarları oldu. İşte Rihanna'nın hamilelik stilleri... (Ayrıca Rihanna'nın hamilelik haberinin detaylıca 'Fenty bebek yolda!' haberimizden okuyabilirsiniz)
Hazırlayan: Melisa Altıkatoğlu
Milano Moda Haftası sırasında Gucci'nin sonbahar 2022 defilesinde A$AP Rocky ile birlikte boy gösteren Rihanna, tüylü bir lavanta renkli kürk manto altına siyah lateks pantolon ile kısa bir üst giyindi. Briony Raymond markalı bir baş aksesuarı ile çok sayıda gösterişli mücevheri eşleştirdi.
Rihanna, hayatının en keyifli zamanlarından birini yaşayan ve bu süreçte tam bir tanrıça gibi görünen bir kadının son örneği oldu. Rihanna, Christian Dior'un Sonbahar 2022 koleksiyonunun defilesine uzun bir deri ceket ve siyah şeffaf dantelli bir elbise tercih etti. Kıyafetini sivri uçlu, rugan topuklu bir çift botla tamamladı.
Rihanna'nın hamilelik görünümünde bir başka tercih ettiği kostüm ise, baştan aşağı siyah bir kıyafetti. Ünlü şarkıcı tayt ve siyah bağcıklı bir bluz görünümü kendi stiline uyarladı.
Rihanna, kendi markası olan Fenty Beauty etkinliğine, kireç yeşili sırtı açık askılı bir üst ve mor pantolonla katıldı. The Attico markalı püsküllü bir kostümle etkinlikte boy gösterdi.