Moğollar grubunun kurucularından Cahit Berkay 79 yaşına girdi: "Sadece müziğinle değil, yüreğinle de bizlere ilham oldun"

Al Yazmalım, Devlerin Aşkı, Kılıbık, Çiçek Abbas, Hülya ve Dila Hanım gibi Yeşilçam filmlerinin unutulmaz müziklerine imza atan ve Moğollar grubunun kurucularından Cahit Berkay, 79 yaşına girdi.

Ünlü müzisyenin doğum gününü arkadaşları sahnede sürpriz yaparak kutladı. Pastayı görünce duygulanan Berkay, gözyaşlarına hakim olamadı.

"İyi ki doğdun, Ajan !!"

O anlar Moğallar tarafından sosyal medyada paylaşıldı kutlamaya dair ise şu not düşüldü:

"Bugün sadece bir doğum günü değil;

Bağlamanın, gitarın ve yaylı tamburun Anadolu kokan sesleriyle kalplere yerleşen eşsiz melodilerin de doğduğu gün.

Sen sadece müziğinle değil, yüreğinle de bizlere ilham oldun.

İyi ki doğdun, Ajan !! "

"Platonikti. O işi aldığım zaman ürperdim"

Ahmet Mümtaz Taylan'ın ünlü isimleri ağırladığı 'Empati' programına geçtiğimiz aylarda usta müzsiyen Cahit Berkay da konuk olmuştu.

Taylan'ın "2022 yılında Selvi Boylum Al Yazmalım'ın müziği nasıl yaptığını soranlara sahneden bir cevap verdin, yanında Türkan Şoray da vardı. 'Aşıktım' dedin. Türkan Şoray dışında platonik aşk yaşadığın başka birileri oldu mu?" sorusu üzerine Berkay "Oldu tabii yalan söyleyecek değilim. İsim vermem yaşıyorlar çünkü" demişti.

Ahmet Mümtaz Taylan'ın ısrarla "Türkan Hanım'a hâlâ aşık mısın?" sorusu üzerine de Cahit Berkay "Platonikti. O işi aldığım zaman ürperdim, üstesinden gelemezsem diye…" yanıtını vermişti.