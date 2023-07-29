Mor ve Ötesi grubu ile düet yapan Aleyna Tilki'den eleştirilere cevap! "Bu kadar kıskanmayın"

Alternatif rock müzik grubu Mor ve Ötesi üyeleri Harun Tekin, Kerem Özyeğen, Burak Güven ve Kerem Kabadayı, Aleyna Tilki ile stüdyoya girerek grubun ilk kez 2003’te seslendirdiği, Şehrazat imzalı Ajda Pekkan şarkısı "Yaz Yaz Yaz"ı yeniden yorumladı. Şarkı, sosyal medyada gündem oldu.

"SAĞIR TAKLİDİ YAPMAYIN"

İş birliğinin ardından gelen eleştirilere yanıt veren Aleyna Tilki sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Benim gibileri üzerseniz bu çağda üretecek olan insanlar, sesi bin tane işlemden geçmeden şarkı çıkartamayan, sahnede canlı bile söyleyemeyen ve asıl yeteneği müzik yapmak olmayan o insanlar olacak. Şimdiden kulaklarınız armoni hatalarıyla dolu yeni şarkılara alışmaya başladı haberiniz olsun.

Gerçekten kulaklarınızın gelecekteki yeni üretimlerde de gerçek şeyler duymasını istiyorsanız şu an boş yere sağır taklidi yapmayın. Ülkemizde müziği sevenlere örnek olup, ufkumuzu daima açan mor ve ötesi abilerim bana destek verdiği için de bu kadar kıskanmayın."