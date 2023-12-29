MS ile mücadele eden Serdar Ortaç sağlık durumu hakkında bilgi verdi: Ayağımı kaybetme riskim var

Uzun yıllardır MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç, önceki gün Kozyatağı'nda bir güzellik merkezinde kişisel bakım yaptırdı. 53 yaşındaki popçu, bakım sonrası muhabirlerin sorularını yanıtladı.

"HASTALIKTAN SONRA HEPTEN SALDIM GİTTİ"

Kendini çok ihmal ettiğini dile getiren Ortaç, "Depresyondan çıkamadım, arkadaşım davet edince geldim ve ilaç gibi geldi. Hep kadınlar yaptıracak diye bir şey yok, erkekler de kişisel bakımına dikkat etmeli. Mesleğim gereği kimseye kötü görünmek istemem ama bakım yapmak benim için eziyet. Aslında hiç sevmem, hastalandıktan sonra da hepten saldım gitti" dedi.

"ÜÇ ATAK GEÇİRDİM, DÜRDÜNCÜ ATAĞIN GELMESİ TEHLİKELİ"

Sağlık durumyla ilgili bilgi veren 53 yaşındaki sanatçı, "Tek başıma ayakkabımı çıkarırken bile zorlanıyorum, bu hastalığın tedavisi yok. Üç atak geçirdim, dördüncü atak gelirse tehlikeli bir durum olur. Ayağımı kaybetme riskim var. Bakalım, inşallah bir şey olmaz" şeklinde konuştu.

"ARTIK BİSİKLETE BİNEMİYORUM"

Sahneye çıkınca her şeyi unuttuğunu belirten Ortaç, "Ne kadar bunalımda olsam da sahnede her şeyi unutuyorum. Bu sene çok çalıştım ve çok konser verdim" ifadelerini kullandı.

Muhabirlerin "Bunalımda olmanızın sebebi ne?" sorusuna ünlü isim, "Aşk ya da boşanmam değil, tek sebebi hastalığım. Babam ve kardeşimi kaybettim, pandemiden sonrası çok kötü geçti benim için. Bana milyonlar versen umrumda değil, giysilerimi 300 kez giyerim ve hiç umurumda olmaz. Hastalık olunca çoğu şeyin önemi kalmıyor. Bisiklete binemiyorum artık. Düşünün! Canımı sıkıyor bu durum" cevabını verdi.

"ÇOCUĞUM OLSUN İSTERDİM"

İrlandalı model Chloe Loughnan'la 2014–2019 yılları arasında evli kalan Serdar Ortaç, hayatında kimse olmadığını vurgulayarak, "Ben çok geç kaldım, özellikle çocuk için. Allah bilir, bakalım. İsterdim çocuğum olmasını" açıklamasını yaptı.