MTV Müzik Ödülleri sahiplerini buldu: Taylor Swift geceye damga vuran isim oldu
ABD'nin en ünlü medya kuruluşu MTV, bu senede MTV Müzik Ödülleri gerçekleştirdi. Her yıl düzenlenen törende bu senede pek çok ünlü isim ödül aldı. Ödül gecesine damga vuran isim ise Taylor Swift oldu.
Her yıl düzenlenen MTV Müzik Ödülleri bu yıl New Jersey'deki Prudential Center'da gerçekleşti. Büyük etkinlikte birçok yıldız sahneye çıkarak hem performans sergiledi hem de ödülleri topladı.
"EĞER SİZ OLMASAYDINIZ BUNU GERÇEKLEŞTİREMEZDİK"
Taylor Swift, All Too Well isimli şarkının 10 dakikalık klibiyle en büyük ödülü alırken, genç şarkıcı Ekim ayında yeni bir albümün çıkacağının da müjdesini verdi. 21 Ekim’de albümü çıkarmaya hazırlanan Swift 10 dakikalık klip hakkında, “Eğer siz olmasaydınız bunu gerçekleştiremezdik” dedi.
KAZANANLARIN LİSTESİ
- Yılın Klibi: Taylor Swift- All Too Well
- En İyi Yeni Şarkıcı: Dove Cameron
- En İyi Rock: Red Hot Chili Peppers
- Yılın Sanatçısı: Bad Bunny
- En İyi Yaz Şarkısı: Jack Harlow: First Class
- En İyi Hip-Hop: Nicki Minaj-Lil Baby- Do We Have a Problem?
- En İyi K-Pop: Lisa- Lalisa
- Yılın Albümü: Harry Styles- Harry's House
- En İyi Alternatif: Maneskin- I Wanna Be Your Slave
- En İyi Grup: BTS