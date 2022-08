MTV Müzik Ödülleri sahiplerini buldu: Taylor Swift geceye damga vuran isim oldu

Her yıl düzenlenen MTV Müzik Ödülleri bu yıl New Jersey'deki Prudential Center'da gerçekleşti. Büyük etkinlikte birçok yıldız sahneye çıkarak hem performans sergiledi hem de ödülleri topladı.

"EĞER SİZ OLMASAYDINIZ BUNU GERÇEKLEŞTİREMEZDİK"

Taylor Swift, All Too Well isimli şarkının 10 dakikalık klibiyle en büyük ödülü alırken, genç şarkıcı Ekim ayında yeni bir albümün çıkacağının da müjdesini verdi. 21 Ekim’de albümü çıkarmaya hazırlanan Swift 10 dakikalık klip hakkında, “Eğer siz olmasaydınız bunu gerçekleştiremezdik” dedi.

KAZANANLARIN LİSTESİ