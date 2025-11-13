Anasayfa Magazin Muazzez Abacı hayatını kaybettikten sonra röportajı ortaya çıktı: Türkiye’deki bütün hapishaneleri dolaştım
Türk Sanat Müziği'nin duayen ismi, eşsiz yorumuyla milyonların kalbine taht kuran Muazzez Abacı, doğum gününde gelen acı haberle sanat dünyasını yasa boğdu. Müziğiyle nesillere dokunan efsanevi sanatçının vefat haberi, sevenleri ve müzik camiasında derin bir üzüntüye neden oldu. Abacı, hayatını kaybettikten sonra röportajı ortaya çıktı...
Türk sanat müziği sanatçısı Muazzez Abacı 78 yaşında ABD’de hayatını kaybetti.
Acı haberi, sanatçının menajeri Taner Budak duyurdu. Budakaçıklamada, “Büyük bir üzüntüyle sanatçımız Muazzez Abacı’yı 12 Kasım 2025 tarihinde, 78. doğum gününde kaybettik. Sevgisi, güler yüzü ve güzel kalbiyle daima hatırlanacak” ifadelerini kullandı.
CENAZE PROGRAMI
Abacı'nın cenazesinin prosedürler tamamlandıktan sonra Türkiye'ye gönderileceği ve hafta sonu düzenlenecek törenden sonra defnedileceği öğrenildi.
RÖPORTAJI ORTAYA ÇIKTI
Muazzez Abacı, 2018 yılında Alev Gürsoy Cimin'e verdiği röportajda 2 kez nikah masasına oturduğu Hasan Heybetli ile büyük aşk hikayesini anlatmıştı.