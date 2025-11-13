Muazzez Abacı hayatını kaybettikten sonra röportajı ortaya çıktı: Türkiye’deki bütün hapishaneleri dolaştım

Türk Sanat Müziği'nin duayen ismi, eşsiz yorumuyla milyonların kalbine taht kuran Muazzez Abacı, doğum gününde gelen acı haberle sanat dünyasını yasa boğdu. Müziğiyle nesillere dokunan efsanevi sanatçının vefat haberi, sevenleri ve müzik camiasında derin bir üzüntüye neden oldu. Abacı, hayatını kaybettikten sonra röportajı ortaya çıktı...

1 / 5
Muazzez Abacı hayatını kaybettikten sonra röportajı ortaya çıktı: Türkiye’deki bütün hapishaneleri dolaştım - Resim : 1

Türk sanat müziği sanatçısı Muazzez Abacı 78 yaşında ABD’de hayatını kaybetti.

2 / 5
Muazzez Abacı hayatını kaybettikten sonra röportajı ortaya çıktı: Türkiye’deki bütün hapishaneleri dolaştım - Resim : 2

Acı haberi, sanatçının menajeri Taner Budak duyurdu. Budakaçıklamada, “Büyük bir üzüntüyle sanatçımız Muazzez Abacı’yı 12 Kasım 2025 tarihinde, 78. doğum gününde kaybettik. Sevgisi, güler yüzü ve güzel kalbiyle daima hatırlanacak” ifadelerini kullandı.

3 / 5
Muazzez Abacı hayatını kaybettikten sonra röportajı ortaya çıktı: Türkiye’deki bütün hapishaneleri dolaştım - Resim : 3

CENAZE PROGRAMI

Abacı'nın cenazesinin prosedürler tamamlandıktan sonra Türkiye'ye gönderileceği ve hafta sonu düzenlenecek törenden sonra defnedileceği öğrenildi.

4 / 5
Muazzez Abacı hayatını kaybettikten sonra röportajı ortaya çıktı: Türkiye’deki bütün hapishaneleri dolaştım - Resim : 4

RÖPORTAJI ORTAYA ÇIKTI

Muazzez Abacı, 2018 yılında Alev Gürsoy Cimin'e verdiği röportajda 2 kez nikah masasına oturduğu Hasan Heybetli ile büyük aşk hikayesini anlatmıştı.