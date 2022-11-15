Muazzez Abacı'dan 'öldü' söylentilerine fotoğraflı yanıt

Bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle gündeme gelen Türk Sanat Müziği sanatçısı Muazzez Abacı, sahneden ve ekranlardan uzak bir hayat yaşıyor. Abacı hakkında geçtiğimiz hafta sosyal medyada öldüğü yönünde paylaşımlar yapılmıştı. 12 Kasım doğum günü olan ve 75 yaşına giren ünlü sanatçı Muazzez Abacı, doğum gününde ünlü söz yazarı Seda Akay ile buluştu.

"İYİ Kİ DOĞDUN"

Arkadaşı Seda Akay, doğum gününde bir araya geldiği sanatçıyla fotoğrafını sosyal medyada “Can Abacı ne güzel bir gün geçti. Varlığınla güzelleşti her anımız. İyi ki doğdun” notuyla paylaştı.

Uzun zamandır görüntülenmeyen ünlü şarkıcının sağlık durumu hayranları tarafından merak ediliyordu.

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