Muazzez Abacı'nın mirası kime kalacak? Vasiyetindeki detaylar ortaya çıktı
Türk Sanat Müziği'nin efsanevi sesi Muazzez Abacı’nın vefatı sonrası, gözler sanatçının yıllardır gözlerden uzak tuttuğu büyük servetine çevrildi. Magazin kulislerinde konuşulan iddialara göre, sanatçının vasiyetnamesindeki en kritik detaylar nihayet gün yüzüne çıktı...
Türk sanat müziği sanatçısı Muazzez Abacı 78 yaşında ABD’de hayatını kaybetmişti. Abacı'nın menajeri Taner Budak yaptığı açıklamada, “Büyük bir üzüntüyle sanatçımız Muazzez Abacı’yı 12 Kasım 2025 tarihinde, 78. doğum gününde kaybettik. Sevgisi, güler yüzü ve güzel kalbiyle daima hatırlanacak” ifadelerini kullanmıştı.
Sanatçının cenazesi henüz Türkiye'ye getirilmemişken mal varlığı ve bu servetin mirasçıları merak konusu oldu.
Sabah Gazetesi'nde yer alan iddialarına göre, sanatçının toplam servetinin 1,2 milyar dolar olduğu belirtildi.
İstanbul’un kıymetli semtlerinde gayrimenkule yatırım yaptığı söylenen Abacı'nın mal varlıkları arasında ayrıca Tuzla’da bir villa ile Kuzguncuk ve Şişli’de daireler bulunuyor. Ayrıca bankada yüklü miktarda nakit birikimi ve bir otomobil ile bir cip modeli araç da yer alıyor.