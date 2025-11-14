Muazzez Abacı'nın mirası kime kalacak? Vasiyetindeki detaylar ortaya çıktı

İstanbul’un kıymetli semtlerinde gayrimenkule yatırım yaptığı söylenen Abacı'nın mal varlıkları arasında ayrıca Tuzla’da bir villa ile Kuzguncuk ve Şişli’de daireler bulunuyor. Ayrıca bankada yüklü miktarda nakit birikimi ve bir otomobil ile bir cip modeli araç da yer alıyor.