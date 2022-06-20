Müge Anlı evleneceğini açıkladı, Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir, kaç yaşında soruları gündem oldu

MÜGE ANLI KİMİNLE EVLENİYOR?

Müge Anlı'nın canlı yayında yaptığı açıklamalar şöyle:

"Bugün kendimle ilgili bir haber de vereceğim. Aslında cuma günü verecektim bu haberi ama ne yazık ki o kadar yalan yanlış haberler çıkıyor... Ben zaten hiçbirine cevap vermem, çünkü ben hiç muhatap almıyorum. Siz beni izliyorsunuz, kötü yazanlara söylüyorum, ben sizi okumuyorum. Bu haberi cuma vermeyi düşünüyordum ama bugünden vermeyi daha uygun gördüm. Çünkü sevgili dostlar beni yıllarca evinizde misafir etmekle kalmadınız, beni ailenizin bir ferdi olarak da kabul ettiniz. Bu yüzden de kendimle ilgili bir haberi ilk ağızdan duymanızı istedim. Evlenmeye karar verdim.

Bu mutluluğumu sizinle paylaşmak istedim. Müstakbel damadınızın ismini de açıklayayım. Müstakbel damadınızın ismi Şinasi Yüzbaşıoğlu... Kendisi devlet memurudur; çok da saygı duyduğumuz bir mesleği var. Darısı evlenmek isteyen tüm bekarların başına, inşallah önümüzdeki sezon evli bir kadın olarak karşınıza çıkmayı ümit ediyorum. Bu arada çok kısa bir süre içinde karar verdim, ama bu kararımda yine benim özel hayatıma saygı duyarak dedikodusunu yapmayan tüm dostlarıma ayrı ayrı teşekkür ederim. Çünkü kendim açıklamak istedim"

Müge Anlı'nın sözlerinin ardından stüdyoda bulunan konuklar alkışlamaya başladı, ünlü sunucuyu tebrik etti.