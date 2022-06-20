Müge Anlı evleneceğini açıkladı, Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir, kaç yaşında soruları gündem oldu
Televizyon ekranlarının en çok izlenen isimlerinden Müge Anlı, bugün canlı yayında kendisiyle ilgili özel bir haberi açıkladı. Müge Anlı evleneceğini duyurdu, evleneceği kişinin isminin Şinasi Yüzbaşıoğlu olduğunu söyledi. İnternette ise Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir? Kaç yaşında soruları trendlerde...
Uzun yıllardır ATV ekranında Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla izleyici ile buluşan Müge Anlı, bugün kendisiyle ilgili özel açıklamalarda bulundu. Anlı evleneceğini açıkladı, evleneceği kişinin Şinasi Yüzbaşıoğlu olduğunu söyledi... İşte Müge Anlı'nın açıklamaları...
MÜGE ANLI KİMİNLE EVLENİYOR?
Müge Anlı'nın canlı yayında yaptığı açıklamalar şöyle:
"Bugün kendimle ilgili bir haber de vereceğim. Aslında cuma günü verecektim bu haberi ama ne yazık ki o kadar yalan yanlış haberler çıkıyor... Ben zaten hiçbirine cevap vermem, çünkü ben hiç muhatap almıyorum. Siz beni izliyorsunuz, kötü yazanlara söylüyorum, ben sizi okumuyorum. Bu haberi cuma vermeyi düşünüyordum ama bugünden vermeyi daha uygun gördüm. Çünkü sevgili dostlar beni yıllarca evinizde misafir etmekle kalmadınız, beni ailenizin bir ferdi olarak da kabul ettiniz. Bu yüzden de kendimle ilgili bir haberi ilk ağızdan duymanızı istedim. Evlenmeye karar verdim.
Bu mutluluğumu sizinle paylaşmak istedim. Müstakbel damadınızın ismini de açıklayayım. Müstakbel damadınızın ismi Şinasi Yüzbaşıoğlu... Kendisi devlet memurudur; çok da saygı duyduğumuz bir mesleği var. Darısı evlenmek isteyen tüm bekarların başına, inşallah önümüzdeki sezon evli bir kadın olarak karşınıza çıkmayı ümit ediyorum. Bu arada çok kısa bir süre içinde karar verdim, ama bu kararımda yine benim özel hayatıma saygı duyarak dedikodusunu yapmayan tüm dostlarıma ayrı ayrı teşekkür ederim. Çünkü kendim açıklamak istedim"
Müge Anlı'nın sözlerinin ardından stüdyoda bulunan konuklar alkışlamaya başladı, ünlü sunucuyu tebrik etti.
ŞİNASİ YÜZBAŞIOĞLU KİMDİR?
Müge Anlı'nın açıklamalarının ardından internetteki arama motorunda Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir, kaç yaşında sorularının bir anda trendlere girdiği görüldü. Müge Anlı'nın açıklamaları sosyal medyada da geniş yer buldu. Müge Anlı evleneceği kişi için "Müstakbel damadınızın ismini de açıklayayım. Müstakbel damadınızın ismi Şinasi Yüzbaşıoğlu... Kendisi devlet memuru, çok da saygı duyduğumuz bir mesleği var" dedi. Peki, Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir? Sabah gazetesinde yer alan habere göre Şinasi Yüzbaşıoğlu, 2021 yılında İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne atandı. Daha önce Adana Emniyet Müdürlüğü'nde de görev aldı. Şinasi Yüzbaşıoğlu 46 yaşında.