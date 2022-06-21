Müge Anlı ile Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun nikah tarihi belli oldu

ATV ekranlarında seyirci ile buluşan Müge Anlı dün programın açılışında Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlilik kararı aldığını duyurdu. Müge Anlı ile Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun nikah tarihi de belli oldu... ( Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir? yazımızı da okuyabilirsiniz)

2.Sayfa'nın haberine göre geçtiğimiz günlerde yakın dostları Zahide Yetiş ve Zuhal Topal'ın da katıldığı bir kına gecesi yapan Müge Anlı, 25 Haziran Cumartesi günü nikah masasına oturacak.

Çift, aile arasında gerçekleşecek sade bir tören ile evlenecek.