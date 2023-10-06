Müge Boz: İşte gerçek 90’larda ben ve kardeşim

Yeni çıkan bir cep telefon uygulaması ünlüler arasında hızla yayıldı. Müge Boz 90'lı yıllar modasına uygulamayla değil de yıllar önce çekilen fotoğrafını paylaşarak katıldı.

"90'lar demişken, işte gerçek 90’larda ben ve kardeşim Merve Boz"

Kardeşi Merve Boz ile bir defile öncesi poz veren oyuncu paylaşımın altına şu notu düştü: "90'lar demişken, işte gerçek 90’larda ben ve kardeşim Merve Boz... Defilede çocuk mankenliği yaparken… Benim ayağımdaki botların altı o kadar kayıyordu ki, düşmemek için ne kadar dikkatli yürüdüğümü ve dualar ettiğimi hatırlıyorum."