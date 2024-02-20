Müge Boz, karnı burnunda spora devam ediyor: Pilates bana iyi geliyor!

"CİNSİYETİ DOĞUMA KADAR ÖĞRENMEYECEĞİZ"

Geçtiğimiz günlerde bebeğinin cinsiyetiyle ilgili açıklama yapan Müge Boz, ''Heyecanlıyız, çok istiyorduk, yaklaşık 5 aylık. Cinsiyeti normal şartlarda belli ama biz de bilmiyoruz. Doktorumuz cinsiyetini zarfa yazıp bize verdi, doğuma kadar öğrenmeyeceğiz, cinsiyetinin ne olacağının hiçbir önemi yok, sağlıklı olsun yeter. Caner erkek hissediyor ama ben keskin bir şey hissetmiyorum, isimleri belli ama sizinle paylaşamıyoruz, tüyoları sonra veririz size.''