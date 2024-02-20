Müge Boz, karnı burnunda spora devam ediyor: Pilates bana iyi geliyor!
İkinci çocuğuna 5 aylık hamile olan Müge Boz, karnı burnunda spor yapmaya devam ediyor. Ünlü oyuncu yeni pozlarını sosyal medya hesabından yayınladı.
2019'da basketbolcu Caner Erdeniz ile Barcelona'da evlenen oyuncu Müge Boz, kızı Vina'yı aynı yıl kasım ayında kucağına almıştı. İkinci çocuğuna 5 aylık hamile olan Müge Boz, pilates salonundan spor yaptığı pozlarını takipçileriyle paylaştı.
5 aylık hamile olan ünlü oyuncu yeni pozlarını, "Şimdilik her şey yolunda... Pilates bana çok iyi geliyor" mesajıyla yayınladı.
Ardından pilates yaptığı anları da takipçileriyle paylaşan oyuncunun pozları, kısa sürede beğenildi.
"CİNSİYETİ DOĞUMA KADAR ÖĞRENMEYECEĞİZ"
Geçtiğimiz günlerde bebeğinin cinsiyetiyle ilgili açıklama yapan Müge Boz, ''Heyecanlıyız, çok istiyorduk, yaklaşık 5 aylık. Cinsiyeti normal şartlarda belli ama biz de bilmiyoruz. Doktorumuz cinsiyetini zarfa yazıp bize verdi, doğuma kadar öğrenmeyeceğiz, cinsiyetinin ne olacağının hiçbir önemi yok, sağlıklı olsun yeter. Caner erkek hissediyor ama ben keskin bir şey hissetmiyorum, isimleri belli ama sizinle paylaşamıyoruz, tüyoları sonra veririz size.''