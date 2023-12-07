Müge Boz kızının geceleri uyumamasından dolayı içini döktü: "Annelik hiç kolay değil, hıçkırarak ağladım"

Müge Boz ile eşi Caner Erdeniz kızları Vina'yı 2019'da kucaklarına almıştı. Bu sıralar kızının uyku problemi yaşadığını belirten Boz, içini sosyal medyadan takipçilerine döktü.

"Annelik hiç kolay değil"

Sosyal medyadan kızı Vina'yı anlatan Boz, "Bu annelik olayı hiç de kolay değil. Vina'nın uyku sorunu artık canıma tak etti. Tam 2 saat 15 dakika ağladı. Ama ne ağlamak! Sanki boğazlıyorlar." dedi.

Boz, sözlerine şöyle devam etti:

"Hıçkırarak ağladım"

"Sinirlerim öyle bozuldu ki, evden çıkıp arabayla dolaştım. Deliler gibi bağırdım. Ben de hıçkırarak ağladım.

"Tükendim"

Tükendim ki ne tükendim. Eşim Caner uyuyor gayet! Neden hep anneler en çok etkileniyor? İnsan bir yerde patlıyor işte! İçimi dökmeseydim ortadan çat diye çatlayacaktım."