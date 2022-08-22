Müge Boz'dan hamilelik iddialarına yanıt

2019 senesinde hayatını birleştiren Müge Boz ve Caner Erdeniz, daha sonra Vina isimli bebeklerine kavuşmuştu. Şimdilerde mutlu evliliklerini sürdüren çiftin, yeniden bebek sevinci yaşadığı dedikoduları ortaya atıldı.

MÜGE BOZ'DAN HAMİLELİK İDDİALARINA YANIT

Ünlü oyuncu, hakkında çıkan haberlerin ardından "hamilelik" iddialarına yanıt verdi. Konuyla alakalı açıklama yapan Müge Boz, "Arkadaşlar şu anda hamile değilim. Böyle bir şey olsa hemen sizlerle bu güzel haberi paylaşıyor oluruz." şeklinde konuştu.

"BENİM GÖNLÜMDE HEP ÜÇ ÇOCUK VAR"

Oyuncu, daha önce, "İkinci çocuk düşünceniz var mı?" sorusuna "Evet, düşünüyoruz. Benim gönlümde hep üç çocuk var. Kısmet diyelim artık..." yanıtını vermişti.