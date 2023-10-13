Müge Boz'dan ikinci çocuğa yeşil ışık: Vina’nın kardeşi olsun istiyorum
2019 yılında basketbolcu Caner Erdeniz ile dünyaevine giren oyuncu Müge Boz, aynı yıl Vina adını verdikleri kızının doğumu ile ilk kez anne olma sevinci yaşamıştı. Ünlü oyuncu İkinci çocuk sorularını bu kez yanıtsız bırakmadı.
Geçtiğimiz gün muhabirlerin sorularını yanıtlayan Müge Boz, ikinci çocuk sorusuna şaşırtan bir yorumda bulundu.
'EVDE GÖREV BENDE'
Müge Boz daha çok babasıyla görüntülenen Vina'yla ilgili, "Siz Vina’yı her ne kadar babasıyla bisiklet turunda daha sıklıkla görseniz de evde görev bende. Çok yoğun tempoda geçiyor ev-iş arası koşuşturmam ama beni bu besliyor doğrusu." açıklamasında bulundu.
"VİNA'NIN KARDEŞİ OLSUN İSTİYORUM"
"Siz ikinci çocuğu düşünüyor musunuz?" sorusuna da içtenlikle cevap veren Boz, "Evet ikinci çocuk istiyorum. Vina’nın bir kardeşi olsun istiyorum ama bunun için hayırlısı ne zaman olur bilemem" yanıtını verdi.