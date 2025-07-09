Anasayfa Magazin Muhteşem Yüzyıl: Kösem’in Şehzade Murad’ı Çağan Efe Ak büyüdü! Son hali görenleri şaşırttı
Muhteşem Yüzyıl: Kösem’in Şehzade Murad’ı Çağan Efe Ak büyüdü! Son hali görenleri şaşırttı
"Muhteşem Yüzyıl: Kösem" dizisinde hayat verdiği Şehzade Murad karakteriyle hafızalara kazınan Çağan Efe Ak’ın son hali şaşırttı. Sosyal medya kullanıcıları genç oyuncunun son hallerini yorum yağmuruna tuttu.
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2015-2017 yılları arasında ekrana gelen "Muhteşem Yüzyıl: Kösem" dizisinde hayat verdiği Şehzade Murad karakteriyle hafızalara kazınan Çağan Efe Ak, aradan geçen yılların ardından büyüdü ve son haliyle sosyal medyayı salladı.
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Çok sayıda reklam filmi ve dizilerde rol alan genç oyuncu, şimdilerde 18 yaşında oyunculuk kariyerinde emin adımlarla ilerlerken eğitimine de devam ediyor.
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Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Çağan Efe Ak'ın paylaşımları, hayranlarını hem şaşırttı hem de beğeni topladı.
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Genç oyuncunun olgunlaşmış ve yakışıklı hali, kullanıcılar tarafından sıkça yorumlandı.