Müjdat Gezen'den Yılmaz Erdoğan açıklaması: Vaktinde Yılmaz Erdoğan'ı konservatuvar imtihanlarından almadım, iyi ki almamışız, mahvedecektik

'ONLARI EĞİP BÜKMEYE GELMEZ'

Yılmaz Erdoğan hakkında da açıklamalar yapan Gezen, şunları söyledi:

"Senaryo nedir, nasıl yazılır? Aktörlük nedir? Yapımcılık nedir? Yılmaz Erdoğan'a mutlaka bakın neler yaptığına bayıldım. Ellerine kollarına sağlık. Geçenlerde Yılmaz Erdoğan, 'hocam vaktiyle konservatuvar imtihanlarına girdim, beni almadın' demişti. İyi ki almamışız. Seni mahvedecektik, bozacaktık. Yılmaz üst düzey zekaya ve kaleme sahip. Onları eğip bükmeye gelmez. Yılmaz kendi ekolünü yarattı."