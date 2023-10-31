Müjde Uzman: 2 gündür sıfır uyku, bilim insanları beni incelesin

Show TV ekranlarında yayınlanan 'Kızılcık Şerbeti' dizisinde Alev karakterini canlandıran oyuncu Müjde Uzman, daha önce insomnia olduğunu "Sanırım üçüncü haftadayım uyuyamama maratonunda, bugün de artık zirveyi görmüş bulunmaktayım. Hala uyuyamadım, hiç uyumadım" ifadeleri ile duyurmuştu. Ünlü oyuncudan yeni bir paylaşım geldi.

"Evet 2. güne girdim, sıfır uyku henüz"

Uzman, sosyal medya hesabının hikayeler kısmından fotoğrafını paylaşarak "Evet 2. güne girdim, sıfır uyku henüz. İşin garibi iyiyim de. Aylardır 3 saatten fazla uyursam yamuluyorum, hiç uyumayınca da problem yok. Çok acayip. İsviçreli bilim adamları pardon bilim insanları beni incelesin" notunu düştü.