Müjde Uzman kendi bahçesinde kedi beslediği için CİMER'e şikayet edildi

Müjde Uzman, bahçesinde sokak kedilerini beslediği gerekçesiyle CİMER'e şikayet edildi. Oyuncu, kapısına veteriner ve zabıta ekiplerinin geldiğini duyurdu.

"CİMER'E ŞİKAYET EDİLDİM"

Uzman yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

Elini taşın altına sokmamak, kendinden başka hiçbir şeyi, hiçbir canlıyı düşünmemek. Üstelik korkaklık, benimle yüz yüze de konuşmuyor. Yine üşenmemiş foto falan çekip atmış. Benim bahçem tertemiz, her gün mesai ayırıp elimi kirletip temizliyorum, siliyorum. Sokakta, benim olmayan yerde görünce de çöp, kaka vs, topluyorum ben. Ne yapsaydım; yapan hayvanı tespit edip nereden yemek yediğini bulup, rastgele birini mi suçlasaydım yoksa? Ekonomisi, sağlığı, hali vakti yerinde, bahçeli villada oturan insan bu. Apartmanda yaşa o zaman. Bir sürü gerçek derdim var benim, uğraştıkları şeye bak.. İnanılmaz gerçekten. Gelen ekip gayet kibardı. Veteriner bile dedi ki ben de 9 kedi besliyorum, anlıyorum. Tahmin ettiğim şikayet edenin evi çok uzun süre boş kalmıştı, yine veteriner dedi ki orayı belki hayvanlar toprak var diye tuvalet bellediler. Olabilir. Artı 8 sokak aşağıdan bir kedi de geliyor olabilir. Ki kedi dediğin bazı insanların aksine asla ama asla üzerini kapatmadan ihtiyacını gidermez, ortalık yere yapmaz. Bizzat konuşmadan, insan gibi çözüm aramadan çocuk gibi şikayet etmek gerçekten vicdana da olgunluğa da sığmayan, şımarıkça hareketler. Mesela diğer komşum gelip desteğini iletti sağolsun, ev ve bahçe şartları aynı, ben de yaşıyorum bunu ne var, bahçedeyiz gayet normal dedi. Dışarıda beslesek kapları atıyorlar, ona da laf eden var, ki ben dışarıları da abuk subuk tipler laf etmesin diye temizliyorum. Dedim en azından burada kendi sorumluluk alanımda kapları yıkadığım, temizlediğim, kimseye görüntü olarak da zarar vermeyen yerde besliyorum. Kakası bir zahmet benim suçum değil! Yapacaklar elbet kalan azıcık toprak alana.. Her yer beton. Yeşillik bir yerde yaşama lüksün varsa, doğayla ve diğer canlılarla da bu alanı paylaştığını bilerek ve sorumluluğu alarak, gerekirse biraz sıkıntıya girerek yaşamak zorunda olduğunu da bileceksin..!