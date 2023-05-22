Müjde Uzman ve Ceren Karakoç'tan 'Kızılcık Şerbeti'ne dair açıklamalar

Show TV ekranlarında Cuma günleri yayınlanan 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Alev' karakterini canlandıran Müjde Uzman ve 'Nursema'ya hayat veren Ceren Karakoç, Show Tv'de Ömür Sabuncuoğlu'na diziyi anlattı.

"Daha önceden yapılmamış bir işti"

Müjde Uzman, "Bu denli bir başarıyı tahmin etmesem de dizinin konuşulacağından emindim. İlk bölüm fragmanı çok vurucuydu. Daha önceden yapılmamış bir işti" dedi.

Dizideki 'Alev' ve 'Abdullah Ünal'ın aşk hikâyesi hakkında da konuşan Uzman, "O kadar sürprizlerle dolu bölümler yapıyoruz ki senaristlerimiz bütün izleyicileri şaşırttığı gibi bizi de şaşırtıyor. Olabilir de olmayabilir de" ifadelerini kullandı.

Ceren Karakoç: "Benim en büyük eleştirmenim O"

Ömür Sabuncuoğlu'nun sorularını yanıtlayan Ceren Karakoç da setin en komiğinin Barış Kılıç olduğunu söyledi. Setin en iştahlısı ise 'Kızılcık Şerbeti'nin 'Nilay’ı Feyza Civelek'miş.

Meslektaşı Osman Karakoç ile 10 yıllık evliliğiyle ilgili de konuşan Karakoç, "Eşimin sakinliğini ve dinginliğini es geçemeyeceğim. Osman oldukça çok sakin ve beni dengeleyen bir eş. Benim en büyük eleştirmenim O" dedi.

Evdeki huzurun sırrını açıklayan Ceren Karakoç, "Mesleğimizi eve getirmiyoruz. Osman eğitmenlik de yapıyor ve evde asla bu konuları konuşmuyoruz" ifadelerini kullandı.

Müjdat ve Nurfena

Müjde Uzman ve Ceren Karakoç, ayrıca lakaplarını da açıkladı. Uzman, sadece sette değil özel hayatında da 'Müjdat' diye çağırıldığını belirtirken Karakoç'un 'Kızılcık Şerbeti' setindeki lakabının 'Nurfena' olduğunu söyledi.