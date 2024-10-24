Müjde Uzman'dan aşk iddialarına sert yanıt: Ülke yanıyor ülke...

'BİZ NELERLE UĞRAŞIYORUZ...'

Müjde Uzman sözlerine şöyle devam etti: Biz nelerle uğraşıyoruz, neler yaşıyoruz, neler konuşuyoruz; siz orada enerjinizi bu saçmalıklara harcayıp bir de bu çöplükte sonsuza kadar kalacak bir yerlerinizden uydurma şeyleri üretiyorsunuz. Instagram'a her koyduğumuzu haber diye sunarak gerçek “haber”i değersizleştirdiğiniz yalanlar sıkacağınıza, yapsanıza ülke gündemini haber? Yazsanıza cinayetleri, kanunsuzlukları, haksızlıkları? Yok. Kolayı, sürekli aptal muamelesi yapıp, hadsizce, haksızca kullandığınız bizim sektör ve insanların hayatı. Maalesef buna engel olacak kanun da yok utanma da! Önemsiz görülüyor belli ki. Bakın yalanın önemsizi, iyisi kötüsü olmaz; hepsi tehlikelidir, yanlıştır. Kimsenin bir tanecik ömrü size malzeme olsun diye değil. Siz de artık kendi ömrünüzü, sayılı nefesinizi nasıl değerlendirdiğinizin bir iç hesaplaşmasına girmelisiniz bence! Ne aşkmış yahu. Aklınız fikriniz onda, başka bir bildiğiniz yok, yatıp kalkıp onu düşünüyorsunuz. Umarım siz yaşayın da bi’ rahatlayın!