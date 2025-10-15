Müjde Uzman'dan 'estetik' açıklaması

Son dönemlerde sosyal medyada estetik yaptırdığı yönünde yorumlarla gündeme gelen ünlü oyuncu Müjde Uzman, iddialara kendisi yanıt verdi.

Uzman, paylaşımında; "Niye bana birkaç kişi 'Burun estetiği olmuşsun' diye yazmış. Üstelik eminsiniz olmuşsun diye… Yok, burnum aynı. Şu makyajı, yüzün şiş görünmesini falan buna veriyorsunuz. Bakın gözlerim bile şiş. Ameliyat böyle kolay bir şey mi arkadaşlar? Ameliyat olsam her gün nasıl iş yapacağım?" diyerek eleştirilere tepki gösterdi.

"BENİM HİÇ ALAKAM YOK"

Müjde Uzman sözlerine şöyle devam etti;

Yani sürekli suratına bir şey yaptırmış; estetik, yaptırmış algısından çıkın. Yatıp kalkıp bunları yapmıyoruz. Hele ben hiç, sadece üç günlük makyajla duruyorum. Hiç aklıma bile gelen şeyler değil. Yani siz düşünüyorsunuz. Benim hiç ilgim, alakam yok böyle şeylere.

Geçen sene göz kapaklarını aldırdığını açıklayan Müjde Uzman; "Göz kapaklarımı aldırmıştım çünkü sağ ve sol gözlerim çok farklıydı. Ama sağ taraf yine çöktü, oluyor bunlar, doğal yani, yer çekimi var. Saçınızı da gergin toplarsanız ve kaşları ona göre aldırırsanız gözler iyice çekik duruyor. Ne önemi var, tip, şekil… Salın bu konuları. Ben evden çıkmadan Smallville izliyorum; iş dışında aktivitelerim bu" ifadelerini kullandı.