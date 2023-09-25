Müjdeli haber! Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu ikinci kez anne ve baba oluyor

Yıllar önce yayınlanan Mucize Doktor dizisindeki "Ali Vefa" rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan sevilen oyuncu Taner Ölmez, 2021 yılında meslektaşı Ece Çeşmioğlu ile nikah masasına oturmuş geçtiğimiz yıl da kızlarına kucaklarına almıştı. Ünlü çiftin şimdilerde ikinci kez anne ve baba olmaya hazırlandığı ortaya çıktı.

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İddiaya göre; evliliklerini gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden ikili, yeniden anne ve baba oluyor. Ölmez ve Çeşmioğlu'ın ikinci bebeklerinin cinsiyeti henüz belli olmadığı öğrenildi.

Ölmez ve Çeşmioğlu'ndan henüz bir açıklama gelmedi.

"Kız olsun diye dua ettim" demişti

Taner Ölmez, kızına kavuşmak için gün sayarken, "Aşırı mutluyum, kucağıma ilk aldığımda çok heyecanlandım" demişti. Doğumdan sonra kızlarının sağlık durumu hakkında da konuşan Ölmez, "3 kilo 400 gram ve uzun boylu olarak doğdu. Eşimin de kızımızın da sağlık durumu çok iyi. Tarif edilemez bir mutluluk yaşadım, ailemizde çok erkek vardı, dua ettim kız çocuğunu çağırdım" ifadelerini kullanmıştı.