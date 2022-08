Murat Arkın'dan duygu yüklü Cüneyt Arkın paylaşımı: "Ne muhteşem bir geceydi"

Türk sinema tarihinin usta isimlerinden Cüneyt Arkın, 28 Haziran'da İstanbul'da kaldırıldığı hastanede kalbinin durması sonucu 84 yaşında yaşamını yitirmişti. Arkın için ilk tören Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenmişti. Usta oyuncunun büyük oğlu Murat Arkın, sosyal medyada babası ile ilgili duygu yüklü bir paylaşımda bulundu.

"NE MUHTEŞEM BİR GECEYDİ..."

Sosyal medya hesabından çocukken ağabeyi Kaan ve babası Cüneyt Arkın ile çekilen bu karesini yayınlayan ünlü isim şu ifadelere yer verdi:

"Ne muhteşem bir geceydi... Daha dün salıncakta otururken diyordum; 'Babam çıkıp şimdi gelse, yanından kimse ayıramaz beni!' diye...

Tüm gece beraberdik. Kucağındaydım. O koca vücuduyla sarmıştı beni. Yatarken kas ağrıları ve hafif ateşle yatmıştım. Elleri yüzümdeydi. Sarı kazak vardı üstünde. Dudağıyla ateşimi ölçtü. Dudakları hiç ayrılmak istemezmişcesine alnıma yapıştı kaldı. Ben yan yattığım için belimin ağrıdığını hissediyordum ama sanki rüya olduğunu biliyormuşçasına kıpırdarsam sihir bozulacak diye yerimden kımıldamıyordum. Öyle yattım kucağında, dudakları alnımda."

Bu gönderiyi Instagram'da gör Murat Arkın (@muratarkin1)'in paylaştığı bir gönderi

"BÖYLE İNSANLARA AĞLAMAK DEĞİL, DESTAN YARAŞIR"

28 Haziran Salı günü, 85 yaşında hayata gözlerini yuman Cüneyt Arkın için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tören düzenlendi. Törende konuşan oyuncunun oğlu Murat Arkın, "Bugün sizlerin sayenizde şunu anladım. Bizim ailemiz sandığımızdan çok daha büyük, çok daha güzelmiş. Gerçekten konuşmak çok güç, boğazım düğümleniyor. Hayatında hep ‘milletim’ dedi, ‘halkım’ dedi, ‘vatanım’ dedi ve şimdi cennete gitti biliyorum ama gerçekten böyle adamlar cenneti bile vatan yapacak adamlar. Her şeyi ondan öğrendik, attığım adımda, baktığım her yerde o var. Bana 'Oğlum bela üzerine gelirse kaç bir adım geri at, bu senin korkak olduğunu göstermez. Baktın gelmeye devam ediyor, bir adım daha geri at. Baktın adım atacak yerin kalmadı, o zaman beladan daha bela ol' derdi. Dini, dili ırkı mezhebi rengi politik görüşü ne olursa olsun tüm insanlarımızı birleştirici bir unsur oldu Cüneyt Arkın. Onun filmlerinden bir replikle bitirmek istiyorum sözümü. Bugün çok ağlayan insan gördüm, zaman zaman hıçkıra hıçkıra, zaman zaman da çekindiği için yüreğinden ağlayanları gördüm. 'Ağlamayın bre! Böyle insanlara ağlamak değil, destan yaraşır" açıklamasını yapmıştı.

"BETÜL'DEN ÖNCE ÖLMEK İSTERİM"

Cüneyt Arkın, 28 Haziran'da evinde rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Usta oyuncu, yalnızca röportajlarında değil, sosyal medya paylaşımlarında da eşine olan aşkını sık sık dile getiriyordu. Arkın, 2020 yılında Instagram hesabından paylaştığı bir fotoğrafta, "Ölümden korkmuyorum. Sadece Betül'den evvel ölmek isterim. Allah göstermesin onun yokluğunu, yalnız kalmak istemem. Bir günlüğüne bir yere gittiğinde bile onu çok özlüyorum. Onsuz bir günü bile düşünemiyorum ya!" demişti. Hatta Cüneyt Arkın, "Hiçbir şeyden korkmadığım kadar eşimi kaybetmekten korkuyorum. Karımı, canımı, bebeğimi, Betül’ümü kaybettiğim an ben de yok olurum..." ifadelerini kullanmıştı.