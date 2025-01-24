Murat Boz kazandığı paraları nerelere yatırdığını açıkladı
Ünlü şarkıcı Murat Boz “Cebimdeki Dünya” programına konuk oldu ve yatırımları hakkında konuştu.
Adını Bilen Yazsın, Özledim, Janti, Gün Ağardı, Sonsuza Dek, Harbi Güzel, Üzüleceksin, Geri Dönüş Olsa gibi şarkılarla adından söz ettiren şarkıcı Murat Boz, Dünya Gazetesi TV’ye konuk oldu.
Ünlü isim yatırımlarını neye yaptığını açıkladı. Boz, yaptığı açıklamada şunları ifade etti:
“Benim babam işçi, annem öğretmen… Bundan 45 yıl önce bir ev almak daha kolaydı. Yıllar geçtikçe bu işler çok zorlaştı. Çok zorluk görmedim ama o dönem bana bir şeyler öğretti. Para kazanmak kolay bir şey değil. Kazandığımda da bunu bir şekilde tutmam gerekiyor. Bu benim genlerime işledi. Tüm meslekler için geçerli bir şey, para her zaman gelmeyecek.
İlk olarak ev almaya başladım. İlk oturduğum evi aldım. Daha sonra yatırım için ev almaya başladım. Konserlerim yanı sıra pasif gelirlerim var, kira gibi… Ben sadece Bitcoinciyim, sadece… Herhangi bir Altcoin’e yatırım yapmıyorum. Soğuk cüzdanımda tutuyorum. Herhangi bir borsada param yok benim… Bitcoin satılmaz, satmak için almıyorum.”