Murat Boz kazandığı paraları nerelere yatırdığını açıkladı

Ünlü isim yatırımlarını neye yaptığını açıkladı. Boz, yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

“Benim babam işçi, annem öğretmen… Bundan 45 yıl önce bir ev almak daha kolaydı. Yıllar geçtikçe bu işler çok zorlaştı. Çok zorluk görmedim ama o dönem bana bir şeyler öğretti. Para kazanmak kolay bir şey değil. Kazandığımda da bunu bir şekilde tutmam gerekiyor. Bu benim genlerime işledi. Tüm meslekler için geçerli bir şey, para her zaman gelmeyecek.