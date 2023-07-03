Murat Boz'dan aşk iddialarına esprili yanıt geldi

Murat Boz önceki akşam Alaçatı'da bulunan, Ezgi Mola ve Murat Aksakallı çiftinin işlettiği mekanda eğlendi. Birsen Altuntaşı'ın haberine göre Murat Boz'un Alaçatı tatili sırasında beraber görüntülendiği genç kadının sunucu Hazal Eker olduğu ortaya çıktı.

ESPRİLİ CEVAP

Murat Boz ise çıkan haberlere esprili bir şekilde cevap verdi. Instagram hesabından paylaşım yapan ünlü şarkıcı, iki hikaye şeklinde açıklama yaptı. Şarkıcı, Instagram'dan ilk olarak, "Hayatımın kadını" diye yazarak, bir sonraki paylaşımına dikkat çekti. Boz köpeğini paylaşmasıyla, aşk iddialarını yalanlamış oldu.