Murat Boz'dan cinsellik sorusuna yanıt: Her zaman 10 numara değilim

Ünlü şarkıcı Murat Boz, Melis İşiten'in sunduğu programda birbirinden cesur sorulara yanıt verdi.

'SEKSTE HER ZAMAN ON NUMARA DEĞİLİM'

Melis İşiten, Boz'a "Halı sahada ve sekste on numarayım" ifadesinin kendisi için ne kadar doğru olduğunu sordu. Murat Boz "Sekste her zaman on numara değilim. Halı sahada da her zaman on numara değilim" dedi. Melis İşiten ise cevap karşısında "Ya zaten her zaman olamazsın Murat, bu genel geçer bir şey" ifadelerini kullandı.

'AMA İYİ OLMAK İÇİN ÇABA SARF EDERİM'

Murat Boz ise, "Bu moddan moda değişir. Ama iyi olmak için çaba sarf ederim" yanıtını verdi.