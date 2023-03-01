Murat Boz'dan doğum gününde depremzedelere anlamlı bağış

Şarkıcı Murat Boz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 11 ilimizi etkileyen Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından depremzedeler için takipçilerine seslendi.

"DOĞUM GÜNÜMÜ TÜRK EĞİTİM VAKFI'NA BAĞIŞLIYORUM"

7 Mart'ta 42'inci yaşına girecek olan Murat Boz, sevenlerinden doğum gününde hediye yerine afetzede öğrencilerin eğitimine destek vermek için Türk Eğitim Vakfı'nda (TEV) başlattığı destek kampanyasına dostlarını ve sevenlerini davet etti.

Boz, sosyal medya hesabından doğum gününü Türk Eğitim Vakfı'na bağışladığını duyurarak; şöyle yazdı: 'Umudun Yanında' burs fonu ile afetzede gençlerimizin umutlarının ve eğitimlerinin yarıda kalmaması için bu doğum günümü Türk Eğitim Vakfı'na bağışlıyorum. Her güne yeni umutlarla başlamamız gereken, kalabalıklaştıkça güçlendiğimiz zor günlerden geçiyoruz. Bu doğum günümde afetzede öğrencilerimizin eğitimine umut olmak için TEV’de başlattığım destek kampanyama tüm dostlarımı ve sevenlerimi davet ediyorum.