Murat Boz'dan yıllar sonra gelen itiraf: Sütyen markasından reklam teklifi aldım

Şarkıcı ve oyuncu Murat Boz, YouTube'da yayınlanan Melis İşiten'in sunduğu 'Zaten Şov'a konuk oldu. Özel hayatına dair merak edilenleri anlatan ünlü şarkıcı, 2012 yılında tatilde çekilen ve çok konuşulan fotoğrafları hakkında yıllar sonra dikkat çeken bir itirafta bulundu.

SÜTYEN MARKASINDAN TEKLİF ALDIM

11 yıl önce tekneden denize girerken çekilen fotoğraflarda aldığı kilolar ve saçındaki seyreklikle gündeme gelen Murat Boz zor günler yaşamıştı.

O fotoğraflar Boz'un dönüm noktası oldu. Sıkı bir diyet programıyla spora başlayan Boz daha sonra da saç ektirdi.

Yıllar sonra meşhur fotoğraflar hakkında konuşan Boz, o zaman çok sinirlendiğini ve bir sütyen markasından da teklif geldiğini itiraf etti.

'ÇOK CİDDİ BİR PARA VERİYORLARDI'

Boz, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"O dönem bana bir sütyen markasından teklif geldi. O zaman bunu reddettim ve çok ciddi para veriyorlardı."

"Ya şu anki kafam olsa saniye düşünmem kabul ederim öyle söyleyeyim. 'Şu anki kafamda olsaydım bunu bu kadar dert edecek bir pozisyonda olmazdım."

'TATİLİM ZEHİR OLDU, TEKNEDEN ÇIKMADIM'

"Ama çok dert ettim o fotoğraflarımı haberlerde görünce tatilim zehir oldu tekneden çıkmadım."