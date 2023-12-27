Murat Cemcir'den Ahmet Kural cevabı: Kırgınlık değil, bıkkınlık var!

Son olarak Ahmet Kural'ın Murat Cemcir ile ilgili 'kırgınlık dönemi geçiriyoruz' açıklamasına Murat Cemcir'den yanıt gecikmedi. Cemcir, 'kırgınlık değil, bıkkınlık var' açıklamasında bulundu.

AHMET KURAL: KIRGINLIK DÖNEMİ GEÇİRİYORUZ

'Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece' programına konuk olan oyuncu, "Murat Cemcir ile küs müsün?" sorusuna, "Birbirimize uzun süredir kırgınız. Niyesi yok, niyesinin her zaman bizde kalmasını isteriz. Düşman değiliz, birlikte çok güzel başarılara imza attık. Onun emeği bende çoktur, benim de emeğim onda çoktur. Şu an bir kırgınlık dönemi geçiriyoruz. Arkadaşlık ve dostluklar arasında olur böyle şeyler" yanıtını vermişti.

Arkadaşı Erdil Yaşaroğlu'nun sergisine yalnız katılan Murat Cemcir muhabirlerin "Ahmet Kural ile küs müsünüz? Barışmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna yanıt verdi.

"AHMET İLE GÖRÜŞMÜYORUZ, GÖRÜŞMEYECEĞİZ DE..."

"Ahmet ile 2020’de son bir proje yaptık, yakın zamanda bir şey yapacağımızı zannetmiyorum, Allah herkesin yolunu açık etsin, ticari bir anlaşmazlık söz konusu değildi, bununla ilgili gerekli açıklamayı o da ben de yapmıştım zaten, aramızda kırgınlık değil bıkkınlık var. Ahmet ile görüşmüyoruz ve görüşmeyeceğiz de!" diye cevap vererek samimi açıklamalarda bulundu.

"YÜREĞİM DE KAPIM DA AÇIK"

Ahmet Kural katıldığı bir programda sunucunun, "Senin kapın açık gibi hissediyorum" yorumu üzerine, "Ben kimseye kapımı kapatmam. Yüreğim de açık, kapım da açık. Kimseyle düşman da değilim. O zaten benim büyüğüm, yaşça büyük benden. O yüzden bu anlaşmazlıklar geçer diye düşünüyorum" şeklinde konuşmuştu.