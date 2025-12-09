Murat Cemcir'den yeni haber: Taburcu oldu

Sinema ve televizyon dünyasının tanınmış simalarından 49 yaşındaki oyuncu Murat Cemcir, 28 Kasım Cuma günü evinde yaşadığı ani rahatsızlık sonrası hızla Maslak'taki özel bir hastaneye kaldırılarak sevenlerini korkutmuştu.

Hastanede yapılan kapsamlı tetkikler sonucunda iç kanama geçirdiği anlaşılan Cemcir, derhal yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı. Tam beş gün boyunca yoğun bakımda kalan ve hayranlarının endişeli bekleyişine neden olan ünlü oyuncudan nihayet sevindirici haber geldi.

Yoğun bakımdaki tedavisinin başarıyla tamamlanmasının ardından durumu daha iyiye giden ve normal odaya alınan Murat Cemcir, doktorların izniyle dün akşam saatlerinde hastaneden taburcu edildi.

Sağlık durumunun her geçen gün daha iyiye gittiği öğrenilen oyuncunun, bundan sonraki iyileşme sürecine ve tedavisine evinde devam edeceği belirtildi.