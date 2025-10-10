Murat Ceylan'dan yeni sevgilisiyle poz

Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran ve sunuculuk kariyerinde hızla ilerleyen Murat Ceylan, sosyal medya paylaşımlarıyla ve aşk hayatıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Ceylan'ın Gizem Güneş ile ayrılığının ardından yeni bir aşka yelken açtığı öğrenildi. Basın mensuplarınca görüntülenen Murat Ceylan'ın yeni sevgilisinin oyuncu Sude Zülal Güler olduğu ortaya çıktı.

SEVGİLİSİYLE POZ

Aşklarını doludizgin yaşayan çiftten kalpli yeni paylaşım geldi. 2 milyon takipçisinin bulunduğu Instgram hesabını aktif olarak kullanan Ceylan, sevgilisini öperken verdiği pozu yayınlayarak kalp emojisi ekledi.