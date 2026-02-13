Murat Dalkılıç 13. kez burnundan ameliyat olacak

Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; bu yaz evlenecekleri konuşulan Özgü Kaya ile Murat Dalkılıç, Nişantaşı'nda görüntülendi.

12 kez burun ameliyatı olan şarkıcı, bir kez daha operasyon geçireceğini söyledi.

"HERHALDE SON AMELİYATI OLACAĞIM"

Dalkılıç; "Ameliyatla ilgili süreci bekliyoruz. Herhalde son ameliyatı olacağım. Büyük ihtimalle çözdüm. Hücre yenilemesiyle ilgili sıkıntılar vardı, iyileşmiyordu. Büyük oradan yediğimiz yiyeceklerden dolayı olduğunu fark ettik. İyileşmede sıkıntı oluyordu. Yiyecekleri ciddi oranda sınırladım. Tatlıyı, alkol, sigarayı ve gluteni tamamen çıkardım" dedi.

Dalkılıç, "Sizi nasıl etkiledi bu süreç?" sorusuna; "Hastalık etkiliyor, kolay bir şey değil. Benimki nefes alamamaktan kaynaklanan bir şey olduğu için çok zor. İki sene oldu, uzun sürdü. Normal günlük hayatımızı etkiledi. Biraz mesleğe ara verdim. Doktor ve benim hatam var" yanıtını verdi.