Murat Dalkılıç 13. kez burun ameliyatı oldu! Son halini paylaştı

Pop müziğin sevilen ismi Murat Dalkılıç, çocukluğundan beri süregelen ve artık hayat kalitesini ciddi şekilde etkileyen burun rahatsızlığı nedeniyle bugün 13. kez ameliyat masasına yattı. Operasyonun ardından sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama, hem sağlık durumu hem de son dönemde hakkında çıkan iddialara yanıt niteliğindeydi.

Sanatçı, bu zorlu süreçte vücudundaki yaraların daha hızlı iyileşmesi için alkol, sigara, şeker ve gluten gibi maddeleri hayatından tamamen çıkardığı bir beslenme düzenine geçtiğini de hatırlattı.

Ayrıca ameliyat öncesinde gündeme gelen asılsız iddialara yanıt olarak uyuşturucu test sonucunun negatif çıktığını da kamuoyuyla paylaştı.