Murat Dalkılıç, bütün konserlerini iptal etti

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Murat Dalkılıç, tüm konserlerini iptal ettiğini duyurdu.
Dalkılıç sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
Herkese merhaba. Maalesef sağlık sorunlarım nedeniyle 7 Mart Londra konserini ve yine maalesef zamanını tam bilmediğimiz bir süre daha gerçekleşmesi planlanan bütün konserleri iptal etmek zorunda kaldık. İltifat edip bilet alan herkesten çok özür dilerim. Tedavim bu süre içerisinde itinayla devam edecek ve bir ameliyat daha olacağım. En kısa zamanda sağlıklı ve muhakkak daha güzel günlerde bir araya geleceğiz."
'KEMİKLERİ ALIRKEN KIKIRDAĞIMI DA ALMIŞ'
Ünlü şarkıcı önceden verdiği bir röportajda hastalığını şöyle anlatmıştı:
"Benim bir hastalığım var. Burun kemiklerim dışarı doğru çıkıyordu. Doktor, o kemikleri alırken kıkırdağımı da almış. Benim hayatımın en en zor zamanları başladı. Oramdan buramdan bir şeyler alınıp sürekli burnuma eklendi" ifadelerini kullanmıştı.