Murat Dalkılıç ile Özgü Kaya aşkı belgelendi

Uzun süredir haklarında aşk dedikoduları çıkan Murat Dalkılıç ile Özgü Kaya'nın sürpriz ilişkisi resmen belgelendi. Bir akşam yemeği sonrası ilk kez el ele görüntülenen ünlü çift, böylece aşklarını resmen ilan etmiş oldu.

1 / 5
Murat Dalkılıç ile Özgü Kaya aşkı belgelendi - Resim : 1

Magazin dünyası şarkıcı Murat Dalkılıç ile oyuncu Özgü Kaya arasındaki ilişkiyi konuşuyor. Çiftin hayranlarını sevindiren ilk kare sosyal medyada gündem oldu. 

2 / 5
Murat Dalkılıç ile Özgü Kaya aşkı belgelendi - Resim : 2

Ünlü şarkıcı, gönlünü oyuncu Özgü Kaya'ya kaptırdı.

3 / 5
Murat Dalkılıç ile Özgü Kaya aşkı belgelendi - Resim : 3

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çiçeği burnunda çift, çıktıkları akşam yemeği sonrası ilk kez yan yana görüntü verdi.

4 / 5
Murat Dalkılıç ile Özgü Kaya aşkı belgelendi - Resim : 4

2. Sayfa'nın haberine göre çift, gazetecilerin sorularını yanıtlamamayı tercih etti. Dalkılıç, "Bir sonrakine uzun uzun konuşuruz" dedi. 