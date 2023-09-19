Murat Dalkılıç ile sevgilisinden aşk pozu!

Ünlü popçu Murat Dalkılıç, daha önce uzun süre aşk yaşadığı Merve Boluğur'la 2015 yılında nikah masasına oturmuş ve 2017 yılında boşanmıştı. Ünlü popçu daha sonra Hande Erçel, Sitare Akbaş ve Çağla Boz ile bir birliktelik yaşamıştı.

Yeni aşka yelken açtı

Tüm bunların ardından 40 yaşındaki Murat Dalkılıç, yeni bir aşka yelken açmıştı.Geçtiğimiz hafta arkadaşlarıyla gittiği bir yemekte çekile fotoğrafını 2 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasının hikayeler bölümünden yayınlayan Dalkılıç, ardından isminin Eda olduğu öğrenilen sarışın güzel ile el ele tutuştuğu bir kareyi de paylaştı.

Aşk pozu

Eda isimli sevgilisi ile poz veren Murat Dalkılıç, sosyal medya hesabında paylaşım yaptı. Paylaşımına nazar boncuğu emojisi de eklemeyi ihmal etmedi. Murat Dalkılık ve sevgilisi Eda'nın romantik pozu kısa sürede gündem oldu.