Murat Dalkılıç, yanlış ameliyatların kurbanı oldu

Murat Dalkılıç, doğuştan gelen ve dışarı doğru yönelen burun kemikleri yüzünden bugüne kadar 11 kez ameliyat oldu.

Bu durum, Dalkılıç'ın sosyal hayatını ve konser takvimini de etkiledi. Bu nedenle birçok konserini ya iptal etmek ya da ertelemek zorunda kaldı.

Murat Dalkılıç'ın Guinness Rekorlar Kitabı'na girecek sayıda burun ameliyatı olmasının nedeni de ortaya çıktı. Dalkılıç, bugüne kadar 11 kez ameliyat olmasının nedeni ilk ameliyatlardan birinin hatalı yapılmasından dolayı olduğunu dile getirdi.

"HALA DEVAM EDİYOR"

Dalkılıç; konuyla ilgili olarak; "Süreç devam ediyor. Bu problem çocukluğumdan beri var. Ben de yanlış ameliyat sonucu biraz ters bir sürece girdim. Bayağı da bir zorlandım. Hâlâ devam ediyor. Herhalde önümüzdeki yıla kadar da süreç devam edecek gibi" sözleriyle açıklamada bulundu.