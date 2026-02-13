Murat Dalkılıç'la aşk yaşayan Özgü Kaya'dan evlilik sinyali

Murat Dalkılıç bir süredir kendisinden 12 yaş küçük oyuncu Özgü Kaya ile aşk yaşıyor. Haziran ayında başlayan aşkları doludizgin devam eden çift, önceki akşam birlikte görüntülendi.

"ÖZGÜ, TÜRKAN ŞORAY'A BENZİYOR"

Geçtiğimiz haftalarda bir mekan çıkışı objektiflere yansıyan çiftten Dalkılıç, sevgilisine çiçek aldı saçına gül taktı. Ardından “Türkan Şoray’a benziyor, ondan taktım. Çok güzel şarkılar okudu bana, sesini çok beğeniyorum” diyerek Özgü’yü övdü.

AİLELER TANIŞTI

Özgü Kaya ile popçu Murat Dalkılıç'ın aşkı, nikah masasına doğru ilerliyor. Sevgililer ailelerini tanıştırdı.

Özgü Kaya ile sevgilisi Murat Dalkılıç doğum günü kutlaması için gittikleri İtalya’dan döndü. Önceki akşam baş başa Kuruçeşme’deydiler.

"ÇOK GÜZEL BİR SÜRECİN İÇİNDEYİZ"

Leopar desenli kıyafeti ile büyük beğeni toplayan oyuncu, "Yakın zamanda sürpriz bir evlilik var mı?" sorusuna, "Neler olacak bilmiyoruz ama çok güzel bir sürecin içindeyiz" yanıtını verdi.