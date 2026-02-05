Murat Dalkılıç'tan sevgilisine romantik yaş günü kutlaması: "Varlığa bin şükür"
"Cennetin Çocukları" dizisindeki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Özgü Kaya, 29. yaşını sevgilisi Murat Dalkılıç ile birlikte kutladı. Bir süredir birlikteliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, bu özel gün vesilesiyle mutluluklarını takipçileriyle paylaştı.
"Cennetin Çocukları" dizisiyle kariyerinde başarılı bir dönem geçiren Özgü Kaya, 29. yaşını sevgilisi Murat Dalkılıç’ın hazırladığı romantik bir kutlamayla karşıladı.
Geçtiğimiz yaz aylarından bu yana birlikteliklerini sürdüren çift, deniz kenarında verdikleri samimi pozlarla aşklarını ilan ederken Murat Dalkılıç’ın paylaşımına eklediği "Varlığına bin şükür" notu takipçilerinden büyük beğeni topladı.
Magazin dünyasında uzun süredir konuşulan evlilik iddiaları ise bu romantik kutlamayla birlikte iyice güçlendi. Çiftin yakın çevresinden sızan bilgilere göre ikili, önümüzdeki yaz aylarında nikah masasına oturmak için hazırlıklara başladı.
Düğün mekanı olarak ise Murat Dalkılıç’ın Kuşadası’nda bulunan oteli planlanıyor. Ege’nin sıcak ve samimi atmosferinde gerçekleşmesi beklenen bu tören, şimdiden sezonun en çok merak edilen düğünleri arasında gösterilmeye başlandı.