Murat Ünalmış baba oldu: Çifte bayram yaşadık çok şükür...

"ÇİFTE BAYRAM YAŞADIK ÇOK ŞÜKÜR"

Mutlu birliktelikleri devam eden ünlü çiftten güzel haber geldi. Baba olduğunu takipçileriyle paylaşan Ünalmış, oğluyla pozuna şu notu düştü:

"Bayram şekerimiz geldi. Bu bayram çifte bayram yaşadık çok şükür. Rabbim herkesin evladını korusun, bağışlasın ve sağlık versin. Nice güzel bayramlarımız olsun. Herkese iyi bayramlar dilerim."