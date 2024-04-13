Murat Ünalmış baba oldu: Çifte bayram yaşadık çok şükür...

Bir Zamanlar Çukurova, Yer Gök Aşk, Deli Gönül, Gülcemal başarılı dizilerin yıldızı oyuncu Murat Ünalmış, sosyal medya hesabından baba olduğunu duyurdu.
Albena İlieva (Nutiye Akar) ile 2023 yılının Eylül ayında nikah masasına oturan Ünalmış, yaklaşık üç yıldır yaşadığı birliktelik sonrası sade bir törenle dünyaevine girmişti.
"ÇİFTE BAYRAM YAŞADIK ÇOK ŞÜKÜR"
Mutlu birliktelikleri devam eden ünlü çiftten güzel haber geldi. Baba olduğunu takipçileriyle paylaşan Ünalmış, oğluyla pozuna şu notu düştü:
"Bayram şekerimiz geldi. Bu bayram çifte bayram yaşadık çok şükür. Rabbim herkesin evladını korusun, bağışlasın ve sağlık versin. Nice güzel bayramlarımız olsun. Herkese iyi bayramlar dilerim."
Murat Ünalmış ile Albena İlieva oğullarına "Selim Baran" adını verdi.