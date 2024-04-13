Murat Ünalmış baba oldu: Çifte bayram yaşadık çok şükür...

2023 yılında sade bir törenle  Albena İlieva ile dünya evine giren oyuncu Murat Ünalmış, bayramda baba olmanın sevincini yaşadı.

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Murat Ünalmış baba oldu: Çifte bayram yaşadık çok şükür... - Resim : 1

Bir Zamanlar Çukurova, Yer Gök Aşk, Deli Gönül, Gülcemal başarılı dizilerin yıldızı oyuncu Murat Ünalmış, sosyal medya hesabından baba olduğunu duyurdu.

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Murat Ünalmış baba oldu: Çifte bayram yaşadık çok şükür... - Resim : 2

Albena İlieva (Nutiye Akar) ile 2023 yılının Eylül ayında nikah masasına oturan Ünalmış, yaklaşık üç yıldır yaşadığı birliktelik sonrası sade bir törenle dünyaevine girmişti.

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Murat Ünalmış baba oldu: Çifte bayram yaşadık çok şükür... - Resim : 3

"ÇİFTE BAYRAM YAŞADIK ÇOK ŞÜKÜR"

Mutlu birliktelikleri devam eden ünlü çiftten güzel haber geldi. Baba olduğunu takipçileriyle paylaşan Ünalmış, oğluyla pozuna şu notu düştü:

"Bayram şekerimiz geldi. Bu bayram çifte bayram yaşadık çok şükür. Rabbim herkesin evladını korusun, bağışlasın ve sağlık versin. Nice güzel bayramlarımız olsun. Herkese iyi bayramlar dilerim."

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Murat Ünalmış baba oldu: Çifte bayram yaşadık çok şükür... - Resim : 4

Murat Ünalmış ile Albena İlieva oğullarına "Selim Baran" adını verdi.