Murat Ünalmış baba oluyor!

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Fenomen yapımlardan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde hayat verdiği Demir Yaman karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan Murat Ünalmış, son olarak Melis Sezen ile başrolünü paylaştığı Gülcemal dizisiyle ekranlardaydı.
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Ünalmış, 22 Eylül 2023'te asıl adı Albena İlieva olan Bulgar kökenli Nutiye Akar ile evlendi.
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Üç yıldır birliktelik yaşadığı Albena İlieva (Nutiye Akar) ile nikah masasına oturan Ünalmış, şimdi de müjdeli haberi duyurdu.
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"İyi ki doğmuşsun, oğlumun annesi"
Sosyal medya hesabından eşinin doğum gününü kutlayan Murat Ünalmış 'İyi ki doğmuşsun canım aşkım, hayatımın anlamı, oğlumun annesi…Seni çok seviyorum…' notunu düştü.