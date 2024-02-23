Murat Ünalmış baba oluyor!

Geçtiğimiz yıl eylül ayında asıl adı; Albena İlieva olan Bulgar kökenli Nutiye Akar ile evlenen oyuncu Murat Ünalmış eşinin hamile olduğunu duyurdu.

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Murat Ünalmış baba oluyor! - Resim : 1

Fenomen yapımlardan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde hayat verdiği Demir Yaman karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan Murat Ünalmış, son olarak Melis Sezen ile başrolünü paylaştığı Gülcemal dizisiyle ekranlardaydı. 

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Murat Ünalmış baba oluyor! - Resim : 2

Ünalmış, 22 Eylül 2023'te asıl adı Albena İlieva olan Bulgar kökenli Nutiye Akar ile evlendi. 

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Murat Ünalmış baba oluyor! - Resim : 3

Üç yıldır birliktelik yaşadığı Albena İlieva (Nutiye Akar) ile nikah masasına oturan Ünalmış, şimdi de müjdeli haberi duyurdu.

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Murat Ünalmış baba oluyor! - Resim : 4

"İyi ki doğmuşsun, oğlumun annesi"

Sosyal medya hesabından eşinin doğum gününü kutlayan Murat Ünalmış 'İyi ki doğmuşsun canım aşkım, hayatımın anlamı, oğlumun annesi…Seni çok seviyorum…' notunu düştü.

 