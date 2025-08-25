Murat Yıldırım ile Cemre Baysel, Güller ve Günahlar dizisinde partner oldu! İlk kare geldi

Televizyon dünyasının iki başarılı ismi Murat Yıldırım ve Cemre Baysel, yeni bir projede bir araya geliyor. NGM’in yapımcılığını üstlendiği ve Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan "Güller ve Günahlar" dizisi, bugün sete çıkarak çekimlere başladı.

İlk kareler geldi

Dizinin yönetmenliğini Deniz Can Çelik üstlenirken, başrollerdeki uyumları merakla beklenen Murat Yıldırım ve Cemre Baysel’in okuma provası fotoğrafları da yayınlandı. Bu ilk fotoğraflar, diziye dair heyecanı daha da artırdı.

Güller ve Günahlar konusu

Dizi, ihanetle sarsılan iş insanı Serhat’ın ve hayatın kendisine sunduğu bütün imkânsızlıklara rağmen yaşama sevincini kaybetmeden herkese umut olan çiçekçi Zeynep’in yollarının kesişme hikâyesini etkileyici bir dille ele alıyor.

Güller ve Günahlar oyuncu kadrosu

Güller ve Günahlar oyuncu kadrosunda Murat Yıldırım, Cemre Baysel, Oya Unustası, Gülenay Kalkan, Serdar Orçin, Emel Çölgecen, Ahmet Saraçoğlu, Aleyna Solaker, Kaan Çakır, Serdar Özer, Gizem Sevim, Neslihan Arslan, Emre Özcan, Merve Su Bengi, Beren Gençalp, Mina Akdin, Yade Arayıcı gibi isimler yer alıyor.