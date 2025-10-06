Murat Yıldırım ile Iman Elbani'nin kızları Miray 3 yaşına girdi
Şimdilerde 'Güller ve Günahlar' adlı yeni dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan ünlü oyuncu Murat Yıldırım ve eşi Iman Elbani'nin kızları, hayatlarında yeni bir dönüm noktasına ulaştı. Çiftin minik kızları 3 yaşına girdi. Ünlü çift kızları Miray için evlerinin bahçesinde doğum günü partisi düzenledi.
"Asi", "Ramo", "Aziz" ve şimdilerde "Teşkilat" gibi birçok başarılı projede rol alan ünlü oyuncu Murat Yıldırım, kariyeri kadar özel hayatıyla da ilgi odağı olmaya devam ediyor.
2016 yılında Faslı Iman Elbani ile hayatını birleştiren Yıldırım, 2022 yılının Ekim ayında kızları Miray'ı kucağına alarak ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.
Ünlü çiftin kızları Miray, geçtiğimiz günlerde 3 yaşına bastı. Murat Yıldırım ve Iman Elbani, kızları için evlerinin bahçesinde renkli bir doğum günü partisi düzenledi.
Doğum günü partisinden eğlenceli ve samimi kareleri Iman Elbani, sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.