Murat Yıldırım - İman Elbani çifti kızlarını kucaklarına aldılar! İşte bebeğin ismi

Murat Yıldırım, 2016 yılında Faslı oyuncu İman Elbani ile dünyaevine girdi. 2019 yılında bir bebeklerini dünyaya gelmeden kaybeden çiftin aylar önce çocuk heyecanı yaşadıkları öğrenildi. Murat Yıldırım ile İman Elbani'nin bebekleri dünyaya geldi. İkili, mutluluklarını sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.

"ÇOK MUTLUYUZ"

Ünlü oyuncu, Instagram'da yayınladığı eşinin karnı burnunda fotoğrafların altına, "Hepinize çok teşekkür ederim. Çok uzun zamandır dua ettiniz, iyi dileklerde bulundunuz. Sonunda kızımız Miray dünyaya geldi. Çok mutluyuz" mesajını yazdı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Murat Yıldırım (@mrtyldrm)'in paylaştığı bir gönderi

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