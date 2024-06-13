Murat Yıldırım: "Kız babası olmayı çok sevdim, çok farklı bir bağ"

Ünlü oyuncu Murat Yıldırım, bu kez kızı hakkında samimi açıklamalarla sosyal medyada gündem oldu.

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Murat Yıldırım: "Kız babası olmayı çok sevdim, çok farklı bir bağ" - Resim : 1

TRT'de yayınlanan "Teşkilat" adlı dizinin başrol oyuncusu olan şimdilerde diziden ayrılan Murat Yıldırım, 2016 yılında Faslı Iman Elbani ile dünya evine girmişti. 

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Murat Yıldırım: "Kız babası olmayı çok sevdim, çok farklı bir bağ" - Resim : 2

Ünlü çift, Ekim 2022'de kızlarına kavuşmuş ve ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. İkili, kızlarına Miray adını vermişti.

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Murat Yıldırım: "Kız babası olmayı çok sevdim, çok farklı bir bağ" - Resim : 3

Bir dergi ile bir fotoğraf çekimi gerçekleştiren Murat Yıldırım, verdiği röportaj ile dikkatleri yeniden üzerine topladı.

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Murat Yıldırım: "Kız babası olmayı çok sevdim, çok farklı bir bağ" - Resim : 4

Şimdilerde 2 yaşına girecek olan kızları Miray ile sosyal medya hesabından sık sık paylaşımda bulunan Murat Yıldırım, verdiği röportaj sırasında da kızından bahsetti.