Murat Yıldırım: Miray’ımız bir yaşına girdi

Murat Yıldırım, kızlarının 1 yaş doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Ünlü isim, aile fotoğrafına "Bugün Miray’ımız 1 yaşına girdi, iyi ki doğdun meleğimiz. Bütün yaşların sağlıklı ve mutlu geçsin" notunu düştü.

DENİZ BAYSAL DA UNUTMADI: İYİ Kİ DOĞMUŞ MİS KOKULU

Murat Yıldırım'ın "Teşkilat" dizisinde geçtiğimiz yıl partneri olan Deniz Baysal ise ünlü oyuncunun paylaşımına "Miroş'um canım iyi ki doğmuş mis kokulu. Sağlıklı, mutlu, çok güzel bi yaş olsun. Sizi seviyorum" yorumunu yaptı.