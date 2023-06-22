Murat Yıldırım ve Iman Elbani çifti kızları için Fas'ta geleneksel tören yaptı

Murat Yıldırım geçen ekim ayında kızı Miray’ı kucağına almış ve yaşadığı büyük mutluluğu sosyal medya sayfasından paylaşmıştı. Başrolünü oynadığı “Teşkilat” dizisinin sezon finali çekimlerini tamamlayan Yıldırım, eşi İman Elbani‘nin ülkesi Fas’a gitti.

GELENEKSEL TÖREN

Ünlü oyuncu eşiyle kızı Miray için düzenlenen geleneksel Fas eğlencesine katıldı. Murat Yıldırım, gecede beyaz takım elbise giydi. Eşi ise birden fazla elbise tercih etti. Iman Elbani'nin, krem rengi taş işlemeli elbisesi ve tacıyla salona tahtla getirilmesi dikkat çekti. Eşine eşlik eden Yıldırım, gece boyunca dans etti.

Görkemli düğünden görüntü ve fotoğraf paylaşan Yıldırım, 'Fas’ta bebeğiniz olduğu zaman “Sobo3” (subuh) adı verilen geleneksel düğün yapılır… Miray’ımız için yapılan düğünden' ifadelerini kullandı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Murat Yıldırım (@mrtyldrm)'in paylaştığı bir gönderi

"BU DUYGUYU ANLATMAK İMKANSIZ!"

8 Ekim 2022'de dünyaya gelen kızı Miray'la ilk kez baba olma sevincini yaşayan Murat Yıldırım, "Baba olmak dünyanın en güzel hislerinden biri. Bu duyguyu anlatmak için ne desem az gelir. Kız çocuğu olduğu için aramızda ayrı bir duygusal bağ oldu" ifadelerini kullanmıştı.