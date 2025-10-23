Murat Yıldırım'dan eşi Iman Elbani'ye romantik kutlama: Canım karım iyi ki hayatımızdasın
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi "Güller ve Günahlar"da canlandırdığı "Serhat" karakteriyle izleyici karşısına çıkan oyuncu Murat Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı romantik bir paylaşımla eşi İman Elbani'nin doğum gününü kutladı.
Kanal D'nin beğenilen yapımı "Güller ve Günahlar" dizisinde "Serhat" karakteriyle dikkat çeken başarılı oyuncu Murat Yıldırım, özel hayatındaki mutluluğu da sık sık paylaşıyor.
46 yaşındaki Yıldırım, 2016 yılında Faslı güzel İman Elbani ile evlenmiş ve çift, Ekim 2022'de dünyaya gelen kızlarına 'Miray' adını vererek ilk kez anne baba olmanın sevincini yaşamıştı.
Murat Yıldırım, eşi İman Elbani'nin doğum gününü kutlamak için Instagram hesabından romantik bir mesaj yayınladı. Ünlü oyuncu, eşine olan derin sevgisini şu sözlerle dile getirdi:
"Sevgilim, canım karım, her şeyim... Mirayımın annesi... İyi ki varsın, iyi ki doğdun, iyi ki bizim hayatımızdasın. Doğum günün kutlu olsun."
Çiftin bu duygusal paylaşımı ve mutlu aile pozları, sosyal medyada büyük ilgi gördü.