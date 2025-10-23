Murat Yıldırım'dan eşi Iman Elbani'ye romantik kutlama: Canım karım iyi ki hayatımızdasın

Murat Yıldırım, eşi İman Elbani'nin doğum gününü kutlamak için Instagram hesabından romantik bir mesaj yayınladı. Ünlü oyuncu, eşine olan derin sevgisini şu sözlerle dile getirdi:

"Sevgilim, canım karım, her şeyim... Mirayımın annesi... İyi ki varsın, iyi ki doğdun, iyi ki bizim hayatımızdasın. Doğum günün kutlu olsun."