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Murat Yıldırım'dan eşi Iman Elbani'ye romantik yıl dönümü mesajı "8 yıl.. Aşk ile.."
Murat Yıldırım ile Iman Elbani, 8'inci evlilik yıl dönümlerini romantik paylaşımlarla kutladı. Çift paylaşımına "8 yıl... Aşk ile..." notunu düştü.
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Son olarak Gizli Bahçe dizisinde rol alan ünlü oyuncu Murat Yıldırım 2016 yılında Faslı Iman Elbani ile nikah masasına oturmuştu.
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Ünlü çift, 2022 yılının ekim ayında kızlarına kavuşan ikili, kızlarına Miray adını vermişti.
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Yıldırım ile Elbani, 8'inci evlilik yıl dönümlerini romantik bir mesajla kutladı. Yıldırım sosyal medya hesabında eşiyle pozlarını paylaşarak "8 yıl aşk ile…" notunu düştü.
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Çiftin pozlarına takipçilerinden binlerce yorum ve beğeni geldi.